تحويل 4 ميكروباصات للنيابة بعد مخالفتها للتعريفة

قال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، إنه أمر بتحويل 4 سيارات أجرة (ميكروباص) مخالفة لتعريفة الركوب الجديدة التي اعتمدها أمس الخميس، إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاها، بعد رصد مخالفتهم من قبل غرفة عمليات وفرق المتابعة التي أمر المحافظ بتشكلها لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص مفتشين للمتابعة والرقابة على المواقف المختلفة على مستوى أحياء الثغر، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، وعدم وجود أي تجاوزات في ذلك.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الطارئة منعقدة برئاسته على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، قائلا “يتم موافتنا بكافة المخالفات والتعامل معها فورا”.

ورصدت فرق المتابعة بالمحافظة السيارات المخالفة الآتية “وهى سيارة رقم س ج ر 9835 وسيارة رقم س ج ر 9376 ، وسيارة رقم س ف ر 2175 وسيارة رقم س ص ر 9438 ، بموقف العامرية _الموقف، حيث تبين عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ويتم التحميل ب4 جنيه بالرغم من أن التعريفة المقررة هي 3.50 جنية.