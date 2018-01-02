تحويل 22 فدان إسكان قومى إلى استثمارى

كتبت – رضوى عبدالرازق:كشفت عبيرعصام، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لإسكان المستقبل، انها حصلت على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لتحويل إستخدام 22 فداناً من أرض مشروعها سنابل - أحد مشروعات الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر- لتنفيذ مشروع استثمارى.وأشارت إلى أنه جار التفاوض مع الهيئة لإعادة تسعير



كتبت – رضوى عبدالرازق:

كشفت عبيرعصام، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لإسكان المستقبل، انها حصلت على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لتحويل إستخدام 22 فداناً من أرض مشروعها سنابل – أحد مشروعات الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر- لتنفيذ مشروع استثمارى.

وأشارت إلى أنه جار التفاوض مع الهيئة لإعادة تسعير الأرض وفقا للاستخدام الجديد، مشيرة إلى أنه سيراعى تنفيذ مشروعات لتلبية احتياجات شرائح متوسطى وفوق متوسطى الدخل.

وأضافت أن المساحة المخصصة لمشروع سنابل تبلغ 31 فداناُ، تم استغلال نحو 9 أفدنة ضمن الإسكان القومى، شملت500 وحدة، تبلغ نسبة الخدمات به %12، من إجمالى المساحة الكلية، وتضم مساحات خضراء، وملاعب كرة قدم وسلة، وحمامات سباحة، فضلًا عن مول تجارى، ونادى اجتماعى، وآخر رياضى.

وتوقعت عصام أن تضم المرحلة «الاستثمارية» من سنابل نحو 1000 وحدة سكنية.

وكانت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى قد وقعت فى 2013 عقد بيع نهائيا لكامل حصتها فى شركة مينا لإسكان المستقبل البالغة %99.8، لشركة العبير جاردنز، فى صفقة بلغت قيمتها 15،54 مليون جنيه.