تحويل 10 خطوط كهرباء هوائية لأرضية في القليوبية بنحو 6.8 مليون جنيه

عمر سالمكشف المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن أن الشركة انتهت من تحويل 10 خطوط كابلات هوائية إلى أخرى أرضية بأجمالى طول يصل لنحو 8 كيلو متر .وأضاف عارف فى تصريحات لـ "المـال" أن إجمالى تكلفة تحويل تلك الكابلات يصل لنحو 6.8 مليون جنيه، فى مناطق الخانكة والقناطر الخيرية

عمر سالم

كشف المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن أن الشركة انتهت من تحويل 10 خطوط كابلات هوائية إلى أخرى أرضية بأجمالى طول يصل لنحو 8 كيلو متر .

وأضاف عارف فى تصريحات لـ “المـال” أن إجمالى تكلفة تحويل تلك الكابلات يصل لنحو 6.8 مليون جنيه، فى مناطق الخانكة والقناطر الخيرية التابعتين لمحافظة القليوبية والواقعة فى نطاق الشركة.

ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎلشرﻛﺔ 4.3 مليون فرد، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ 16720 ﻣﺤﻮﻻً.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولي.