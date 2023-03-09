تحويل نصف الأراضي الصالحة للزراعة في شينجيانغ الصينية إلى مزارع عالية الجودة

نجحت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، بنهاية عام 2022، في تحويل 50.03 مليون مو (حوالي 3.34 مليون هكتار) إلى أراض زراعية عالية الجودة، وهو ما يمثل 47.39 بالمئة من أراضيها الصالحة للزراعة، حسبما قالت السلطات المحلية.

وذكرت إدارة الزراعة والشؤون الريفية بالمنطقة أن شينجيانغ خصصت خلال العام الماضي 2.07 مليار يوان (نحو 297.88 مليون دولار أمريكي) لدعم إنشاء أراض زراعية عالية الجودة وبناء 7.15 مليون مو من الأراضي الزراعية عالية الجودة، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تحسين نوعية الأراضي المزروعة بشكل كبير، كما أدى إلى زيادة القدرة على إنتاج الحبوب بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة.

منطقة شينجيانغ الصينية

كما تعتزم المنطقة تحويل جميع أراضيها الزراعية الأساسية الدائمة إلى مزارع عالية الجودة بشكل تدريجي عام 2023.

وفي عام 2022، زاد إجمالي إنتاج الحبوب في شينجيانغ على مدار سبع سنوات متتالية، حيث بلغ نصيب الفرد من الحبوب 700 كجم، بزيادة 44 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل الوطني، وفقا لما ذكرت الإدارة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.