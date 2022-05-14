تحويل مروري لتوسعة مطلع «الدائري» من محور كورنيش النيل باتجاه المعادي

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال التوسعة لمطلع الطريق الدائري من محور كورنيش النيل في الاتجاه القادم من مناطق المعادي، ما يستلزم غلق كلي للمطلع المشار إليه، وذلك اعتبارًا من الساعة 12صباحًا يوم الأحد الموافق 15/5/2021، ولمدة 21 يومًا.

وتنفذ التحويلة المرورية التالية:

الاتجاه القادم من مناطق المعادي الاستكمال بمحور كورنيش النيل، فيمينًا إتجاه أسفل كوبرى العاشر والدوران، والعودة إتجاه مطلع الطريق الدائري من محور الكورنيش إتجاه مناطق المريوطية.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.