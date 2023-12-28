تحويل مروري لإنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة.. تعرف على الطرق البديلة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيد الأعمال الخاصة لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني لإنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد بالطريق المتجه إلى مناطق مستشفى الشرطة.

ويستلزم إجراء تحويلة مرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من محور شينزو آبي اتجاه مناطق مستشفى الشرطة الدوران والعودة تجاه محور شينزو آبي، فيمينًا شارع الوفاء والأمل فيمينًا كوبري أحمد أبو النجا فمنزل الشهيد اتجاه مناطق مستشفى الشرطة.

وتنفذ الأعمال اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 من الساعة 2 صباحًا، بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا نفس اليوم لمدة 3 ساعات.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.