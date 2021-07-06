نقل وملاحة

تحويل مروري في طريق العين السخنة لمدة شهر (تفاصيل)

لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية / العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر مرورًا من أعلى طريق القطامية.
أماني عوض 4:20 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 4:20 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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قررت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويل مروري بطريق العين السخنة وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية / العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر مرورًا من أعلى طريق القطامية.

وسيتم تنفيذ أعمال خاصة بجسم كوبرى وصلة أم القمر المار من أعلى طريق القطامية في الاتجاه القادم من القاهرة إتجاه العين السخنة.

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ويتطلب تنفيذ الأعمال تحويل الطريق إلى الاتجاه الآخر، ويعمل الطريق في الاتجاه القادم من العين السخنة اتجاه القاهرة بواقع 3 حارات مرورية لكل إتجاه لمسافة 1 كيلو متر والعودة مرة أخرى عقب انتهاء منطقة الأعمال.

على أن تكون مدة التنفيذ الأعمال شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021، على أن تكون الأعمال والتحويلات على مدار اليوم الكامل.

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من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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