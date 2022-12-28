تحويل مروري بشارع الحجاز لتنفيذ خطوط الصرف الصحي بمصر الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن وضع الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع ربط خطوط الصرف الصحي بمنطقة مصر الجديدة.

وسيتم تنفيذ أعمال القطع العرضي لشارع السعادة اتجاه شارع الحجاز الأمر، الذي يستلزم غلق منطقة الأعمال لحين الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال، وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالي:

تسلك المركبات شارع الفتح إتجاه شارع الحجاز بديلاً لشارع السعادة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 وتستمر فترة الأعمال من الساعة ,0512 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

من جانبها، قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.