تحويل عبور 12 سفينة حاويات على الأقل من البحر الأحمر خشية هجمات

ذكر تقرير دولي حديث أنه بسبب الهجمات على الشحن في البحر الأحمر ومضيق هرمز، والتي شملت عمليات اختطاف وضربات صاروخية، سفنًا مرتبطة بإسرائيل، فقد تقرر تحويل 12 سفينة للعبور من رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس وبالتالي باب المندب.

وقالت شركة الفالاينر ” أهم شركات الأبحاث البحرية في العالم ” في تقريرها الأسبوعي الذي اطلعت عليه ” المال” إنه حتى 4 ديسمبر، تم تحويل حوالي 12 سفينة حاويات من عبور قناة السويس إلى الطريق الأطول بكثير وهو رأس الرجاء الصالح، ومن المتوقع أن تحذو حذوها ست سفن أخرى.

وقال التقرير، أنه من بين السفن التي بدأت بالفعل تحويلها ثلاث وحدات تبلغ حمولتها 4250 حاوية مكافئة، وثلاث سفن بسعة 5000 – 6000 حاوية مكافئة، وأربع سفن بسعة 15000 حاوية مكافئة ووحدة واحدة بسعة 19000 حاوية مكافئة”.

وقالت كل من شركتي ميرسك وزيم بيان أنهما يقومان بتحويل بعض السفن من المنطقة.

كما أشار التقرير إن تحويل طريق رأس الرجاء الصالح في رحلة من شنغهاي إلى روتردام بسرعة 18 عقدة من شأنه أن يزيد وقت العبور من 25 إلى 33 يومًا.

وعلقت شركة الفالاينر، أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت الخطوط ستنشر حمولة إضافية أو تتخطى بعض مكالمات الموانئ على الخدمات المتأثرة.