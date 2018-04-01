تحويل سوق بمطروح لأكبر مشروع ترفيهي بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بتصرف المحافظة بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً في أرضٍ ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بتصرف المحافظة بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً في أرضٍ ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.

وأضاف محافظ مطروح أن قرار مجلس الوزراء ياتي كخطوة هامة لتشجيع الاستثمار، واستغلال العديد من الأصول الثابتة التي ظلت لسنوات دون استخدام مما سببب خسائر كثيره علي الدولة وأيضا عدم استفادة المواطنين من تلك الأصول.

وتابع “نجحنا في تسويق إمكانيات محافظة مطروح للمستثمرين داخل مصر وخارجها لتحويلها إلى هدف قومي للمشروعات التنموية وذلك بناء علي توجيهات القيادة السياسية”.

وأوضح أبوزيد أن هذا الأمر الذي ينعكس علي المحافظة لتصبح مقاصد طوال العام من خلال المشروعات التنموية. والسياحية

ولفت محافظ مطروح إلى أن فتح أسواق كبري مثل مشروع مجموعة سفير التي تبلغ تكلفة المشروع حوالي ٢٠٠ مليون جنيه ليشمل مجمع للماركات العالمية وسلسلة مطاعم وأماكن ترفيهية .

وأوضح أنه سيكون من أهم المقاصد علي خريطة مطروح الجديدة مشددا علي أهمية دور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي في دعم خطط المشروعات الاستثمارية داخل ممحافظة مطروح وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة المشروعات. وتوقيع عقود استثمارية كبرى بمحافظة مطروح

