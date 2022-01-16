استثمار

تحويلة مرورية لإنشاء كباري القطار السريع بطريق الضبعة

وتم تشغيل التحويلة الواقعة بطريق الضبعة بعد نزلة طريق الإسكندرية الصحراوى بحولى ٧ كم
مدحت إسماعيل 9:43 م, الأحد, 16 يناير 22 9:43 م, الأحد, 16 يناير 22

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قامت الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة لوزارة النقل والتى تعمل فى إنشاء عدد 3 كوبرى علوى بطريق الضبعة ضمن مشروع القطار الكهربائى، قد قامت بإنشاء التحويلة المرورية المطلوبة للعمل بالمشروع بالتنسيق مع إدارة المرور، وتم تشغيل التحويلة الواقعة بطريق الضبعة بعد نزلة طريق الإسكندرية الصحراوى بحولى ٧ كم، وذلك صباح اليوم الأحد ١٦ يناير تحت إشراف المسئولين بإدارة المرور.

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والتحويلة عبارة عن تحويل مسار الطريق القادم من القاهرة لاتجاه الضبعة قبل منطقة عمل شركة الإنشاء والطرق، إلى الطريق الٱخر الذى سيخدم الاتجاهين لمسافة مسار التحويلة البالغة ١٢٥٠م ثم يعود الطريق إلى المسار الطبيعى.

والشركة قد أنشأت توسعة بعرض ٢ حارة مرورية لخدمة مسار التحويلة بجزيرة الطريق لتحقيق الأمان والسيولة المرورية لمستخدمى الطريق، كما قامت الشركة بتكثيف العلامات الإرشادية و التحذيرية ووسائل الإضاءة المطلوبة لتأمين التحويلة.

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ويذكر أن شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ستقوم بإنشاء عدد ٣ كبارى سيارات ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (العلمين – العاصمة – العين السخنة)، وسيتم إنشاء الكبارى الثلاثة العلوية فى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة، ومحور الثورة، ومحور سفنكس، ويبلغ طول كوبرى تقاطع محور الضبعة ١٠٠٠ م ، كما يبلغ طول كوبرى تقاطع محور الثورة ٨٠٠ م ، و كوبرى تقاطع محور سفنكس بطول ٨٠٠ م .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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