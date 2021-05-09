لايف

تحويلات مرورية لغلق ميدان التحرير.. تعرف عليها

تعيين الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات.
أماني عوض 4:28 م, الأحد, 9 مايو 21 4:28 م, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير ، الأمر الذي يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة.

وتبدأ التحويلات من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021

وتنفذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

اقرأ أيضا  مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل لواء شرطة بالمعاش قبل الإفطار

-أعلى نفق كمال الدين صلاح:

القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير، يتجه للدخول يميناً شارع كورنيش النيل وعدم الإستكمال بشارع التحرير إتجاه ميدان التحرير.

-ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض:

القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يميناً إتجاه شارع إمتداد رمسيس وعدم الإستكمال إتجاه شارع ميريت إتجاه ميدان التحرير.

اقرأ أيضا  سحب 6386 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

-ميريت وقصر النيل:

القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يساراً لميدان التحرير.

-ميريت والبستان:

القادم من شارع البستان يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد.

-القصر العينى والشيخ ريحان:

القادم من إتجاه النافذة يتجه للدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال لميدان التحرير.

-القصر العينى ومحمد محمود:

-القادم من شارع محمد محمود يتجه لإستكمال السير إتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يمينًا لميدان التحرير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

وزيرة الصحة : إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصر (فيديو)

محمد مجدي 4:07 م, الأحد, 9 مايو 21

طقس غدا الاثنين.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

دعاء محمود 3:53 م, الأحد, 9 مايو 21

تراجع المعدلات.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الاثنين وتوقعات سقوط أمطار

عصام عميرة 2:53 م, الأحد, 9 مايو 21

الأرصاد الجوية: انخفاض في مستوى الرؤية بسبب الرمال المثارة على القاهرة

دعاء محمود 2:19 م, الأحد, 9 مايو 21

لماذا تأخرت بكين في الرد على كيفية سقوط الصاروخ الصيني؟

محمد مجدي 1:53 م, الأحد, 9 مايو 21

تعليق بكين بعد سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي

محمد مجدي 1:25 م, الأحد, 9 مايو 21