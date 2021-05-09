تحويلات مرورية لغلق ميدان التحرير.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير ، الأمر الذي يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة.
وتبدأ التحويلات من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021
وتنفذ التحويلات المرورية على النحو التالي:
-أعلى نفق كمال الدين صلاح:
القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير، يتجه للدخول يميناً شارع كورنيش النيل وعدم الإستكمال بشارع التحرير إتجاه ميدان التحرير.
-ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض:
القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يميناً إتجاه شارع إمتداد رمسيس وعدم الإستكمال إتجاه شارع ميريت إتجاه ميدان التحرير.
-ميريت وقصر النيل:
القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يساراً لميدان التحرير.
-ميريت والبستان:
القادم من شارع البستان يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد.
-القصر العينى والشيخ ريحان:
القادم من إتجاه النافذة يتجه للدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال لميدان التحرير.
-القصر العينى ومحمد محمود:
-القادم من شارع محمد محمود يتجه لإستكمال السير إتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يمينًا لميدان التحرير.