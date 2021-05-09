تحويلات مرورية لغلق ميدان التحرير.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير ، الأمر الذي يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة.

وتبدأ التحويلات من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021

وتنفذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-أعلى نفق كمال الدين صلاح:

القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير، يتجه للدخول يميناً شارع كورنيش النيل وعدم الإستكمال بشارع التحرير إتجاه ميدان التحرير.

-ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض:

القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يميناً إتجاه شارع إمتداد رمسيس وعدم الإستكمال إتجاه شارع ميريت إتجاه ميدان التحرير.

-ميريت وقصر النيل:

القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يساراً لميدان التحرير.

-ميريت والبستان:

القادم من شارع البستان يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد.

-القصر العينى والشيخ ريحان:

القادم من إتجاه النافذة يتجه للدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال لميدان التحرير.

-القصر العينى ومحمد محمود:

-القادم من شارع محمد محمود يتجه لإستكمال السير إتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يمينًا لميدان التحرير.