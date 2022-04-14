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تحويلات مرورية لصيانة كوبري المشير أبو غزالة.. تعرف عليها

بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 12:46 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 12:46 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبري المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة ، ويتطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة امتداد محور النصر، وكذا للقادم من طريق السويس.

وتجرى التحويلات المرورية التالية:

-القادم من محور المليون شجرة إمتداد محور النصر، يسلك يسارًا شارع الصاعقة مرورًا أسفل كوبرى الجيش المصرى وصولاً لشارع الطاقة فمناطق مدينة نصر، أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبرى الجيش المصرى فيمينًا محور لطفية النادى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

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-القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة، يسلك يميناً مسطح كوبرى المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل فيساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب، فيساراً محور الثورة فيميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر.

-القادم من محور الثورة إمتداد طريق السويس يسلك مسطح كوبرى الجيش فيساراً من أسفل كوبرى الجيش المصرى تجاه شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر، أو يسلك مسطح كوبرى الجيش فيميناً شارع الصاعقة فيميناً محور المليون شجرة تجاع مناطق مصر الجديدة ، أو يسلك طريق الخدمة فكوبرى جاردينيا فيميناً محور “شينزو آبى” تجاه مناطق مدينة نصر.

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من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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