تحويلات مرورية لتوسعة كوبري 15 مايو وتطوير محور 26 يوليو البديل.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، وكذا رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور أحمد عرابي الجديد، ضمن مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

ويستلزم استقطاع مسافة 1,5 متر لتكسير الأسوار والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبري 15 مايو في الاتجاهين، لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب لمدة شهرين، بداية من الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة الموافق 28/10/2022، حتى صباح يوم الأحد الموافق 25/12/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية، وكذا تركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد.

ويستلزم الغلق الكلي للطريق السطحي المؤدي إلى شارع السودان والمجاور لكوبري أحمد عرابي، وذلك لمدة 10 أيام إبتداء من الساعة 1 صباحًا، يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، على أن تكون الأعمال فقط بداية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً اليوم التالي، وتحويل الحركة المرورية لقائدى المركبات القادمين من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس اتجاه شارع السودان:

-الدخول يمينًا بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.