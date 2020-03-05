تحويلات مرورية لتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.. و7 بدائل تعرف عليها

قررت الإدارة العامة للمرور، تعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات النارية على مدار 24 ساعة، لمواجهة أية أعطال أو حوادث، وذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.

تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة، ضمن مراحل المشروع القومي للطرق، الذي توليه الدولة اهتمامًا بلاغًا.

وأكدت الإدارة على وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدي السيارات، بمناسبة تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، في القطاع من أسفل محور سعد الدين الشاذلي، وحتى أسفل محور 30 يونيو بطول 65 كيلو متر، على أن تبدأ أعمال التطوير من يوم السبت الموافق 7/3/2020.

الداخلية تهيب السائقين الإلتزام بالتعليمات

وخصصت الإدارة عدة طرق بديلة، وأهابت وزارة الداخلية، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وتنشر “المال” البدائل التي خصصتها الإدارة العامة للمرور، وهى كالآتي:

7 بدائل من المرور

• السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وببورسعيد، اتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو، اتجاه طريق السويس الصحراوي منه إلى مناطق القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان، يتم استخدام وصلة أم قمر اتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو، وترغب فى استخدام طريق الإسماعيلية اتجاه القاهرة يتم استكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمى والطريق الدائرى الأوسطى، وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية وصولاً للقاهرة يتم استكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

• القادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم استخدام طريق السويس (بديلاً عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولاً إلى مدينة العاشر من رمضان، والعكس للقادم من العاشر من رمضان اتجاه القاهرة.

• القادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم استخدام طريق السويس (بديلاً عن طريق الإسماعيلية)، وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم استخدام محور 30 يونيو وصولاً لطريق الإسماعيلية، والإستكمال بطريق الإسماعيلية اتجاه مدينة الإسماعيلية.

• بالنسبة لقاطني مدينتي الشروق والمستقبل اتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.