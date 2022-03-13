تحويلات مرورية لتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية – مطروح.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية/مطروح، وتنفيذ 9 كبارى دورانات في المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154، اعتبارًا من الساعة7 صباح يوم الأحد الموافق 13/3/2022، ولمدة شهرين.

على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-الاتجاه القادم من الإسكندرية إتجاه مطروح تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبري المؤدي إلى الطريق المستجد “الساحلي الجنوبي”، واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127 ثم استكمال السير يسارًا من أسفل كوبرى ك 127 إتجاه مطروح، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى إتجاه مطروح.

-الاتجاه القادم من مطروح إتجاه الإسكندرية تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132,500 يميناً إلى طريق داخلى بمنطقة سكنية ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى بمناطق الكيلو 132,0، ثم سلوك الطريق المستجد “الساحلى الجنوبى” من مناطق الكيلو 127 واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 93 “أمام مارينا 1” ثم إستكمال السير مرة أخرى على الطريق الساحلي إتجاه الإسكندرية.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.