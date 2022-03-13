لايف

تحويلات مرورية لتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية – مطروح.. تعرف عليها

لمدة شهرين.
أماني عوض 2:10 ص, الأحد, 13 مارس 22 2:10 ص, الأحد, 13 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية/مطروح، وتنفيذ 9 كبارى دورانات في المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154، اعتبارًا من الساعة7 صباح يوم الأحد الموافق 13/3/2022، ولمدة شهرين.

على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

اقرأ أيضا  الجامعة البريطانية تستقبل وفدًا من الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد

-الاتجاه القادم من الإسكندرية إتجاه مطروح تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبري المؤدي إلى الطريق المستجد “الساحلي الجنوبي”، واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127 ثم استكمال السير يسارًا من أسفل كوبرى ك 127 إتجاه مطروح، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى إتجاه مطروح.

-الاتجاه القادم من مطروح إتجاه الإسكندرية تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132,500 يميناً إلى طريق داخلى بمنطقة سكنية ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى بمناطق الكيلو 132,0، ثم سلوك الطريق المستجد “الساحلى الجنوبى” من مناطق الكيلو 127 واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 93 “أمام مارينا 1” ثم إستكمال السير مرة أخرى على الطريق الساحلي إتجاه الإسكندرية.

اقرأ أيضا  تركيب كاميرات عالية التقنية بالكباري لرصد المخالفات المرورية بشرق القاهرة

من جانبها، تُعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأحد 13-3-2022 فى مصر

عصام عميرة 1:56 ص, الأحد, 13 مارس 22

مركز الأورام في كفر الشيخ يستعد للافتتاح خلال أشهر

السيد فؤاد 1:46 ص, الأحد, 13 مارس 22

منذ 2017.. مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو وجود تجمعات في الإسكندرية

أماني عوض 11:27 م, السبت, 12 مارس 22

الحصري : نتوقع تغطية محصول القمح نحو 5 أشهر إضافية على المخزون الاستراتيجي

المال - خاص 11:08 م, السبت, 12 مارس 22

عبدالغفار: لا مكان في الجامعات الحكومية للطلاب العائدين من أوكرانيا

محمد مجدي 9:49 م, السبت, 12 مارس 22

خالد عبد الغفار: خفض عدد مستشفيات العزل إلى 7 وأطالب المواطنين بسرعة تلقى لقاح كورونا

محمد مجدي 9:14 م, السبت, 12 مارس 22