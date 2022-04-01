قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي وخط السكة الحديد.

ويستلزم غلق كلي في شارع ربيع الجيزي عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الإتجاه القادم، من ميدان الجيزة إتجاه ميدان المنيب فقط، وذلك لمدة 6 أيام، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2/4/2022، وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 7/4/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

وتنفذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالإتجاه الآخر، عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر (القادم من ميدان المنيب) إلى إتجاهين وإستكمال السير بالتحويلة لمسافة (120 متر)، ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.