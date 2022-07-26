تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل.. تعرف عليها

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية مع بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال خط المياه بمحور كورنيش النيل في الوصلة من تقاطع طريق المصانع مع محور الكورنيش، حتى أسفل كوبرى المرازيق بطول 500 متر تقريبًا.

ويستلزم تحويل حركة المركبات على النحو التالي:

الاتجاه القادم من مناطق حلوان إتجاه مناطق التبين يسلك يساراً المأوى الدوراني، فيما قبل كوبري المرازيق “تقاطع الكورنيش وطريق المصانع” فيميناً عكس إتجاه حركة المركبات بطول 500 متر “منطقة الأعمال”، فيميناً من أسفل كوبرى المرازيق، فيما بعد منطقة الأعمال وإستكمال سير المركبات بالطريق الرئيسى إتجاه مناطق التبين.

وتنفذ الأعمال (ليلاً ونهاراً) اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/7/2022، ولمدة 15 يومًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.