تحويلات مرورية لتنفيذ لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص في الجيزة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني “المطبعة”، عمرو بن العاص بالإتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع الملك فيصل في المواقع المشار إليها.

وتنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين على النحو التالي:

-يوم الجمعة الموافق 4 الجاري، من12صباحًا حتى 10 صباحًا.

-يوم السبت الموافق 5 الجاري من 12 صباحًا حتى 5 صباحًا، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة، وترغب إستكمال السير إتجاه مناطق طريق المريوطية يتم الدخول يمينًا لشارع عمرو بن العاص، والسير بمسار التحويل المستحدثه ثم العودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل، عقب تجاوز منطقة الأعمال.

حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية، وترغب إستكمال السير إتجاه ميدان الجيزة يتم الدخول يميناً، لشارع الشيخ الشربيني “المطبعة”، والسير بمسار التحويلة المستحدثة ثم العودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.