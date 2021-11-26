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تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري محمد نجيب وتقاطعه مع السادات بالقاهرة الجديدة

تنفذ الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا يومي الجمعة والسبت، الموافقان 26 و27 نوفمبر الجاري.
أماني عوض 5:26 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 5:26 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكمارات المعدنية الخاصة بإنشاء كوبري محمد نجيب، وتقاطعه مع السادات بمدينة القاهرة الجديدة.

ويتطلب الأمر تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

-القادم من ميدان وادي دجلة إتجاه ميدان أحمد عرابي، يسلك يمينًا اتجاه محور السادات فيسارًا المأوى الدوراني، فيمينًا إتجاه أحمد عرابي.

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-القادم من ميدان أحمد عرابي إتجاه ميدان وادى دجلة يسلك يمينًا، اتجاه محور السادات فيسارًا المأوى الدوراني فيمينًا إتجاه ميدان وادي دجلة.

وتنفذ الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا يومي الجمعة والسبت، الموافقان 26 و27 نوفمبر الجاري.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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