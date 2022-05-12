تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري سيارات بتقاطع محور الشهيد مع «شينزو آبي- المشير الغربي»

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع كوبري السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محوري شينزو أبي، المشير الغربي.

ويستلزم غلق كلي للكوبرى المشار إليه إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 12/5، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2021، مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور شينزو أبى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.