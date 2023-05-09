تحويلات مرورية لتنفيذ ربط كوبري متحف الحضارة بمحور ياسر رزق.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبري متحف الحضارة أعلى كوبري التونسي “محور الأوتوستراد”، للقادم من أسفل الدائري تجاه شارع الفسطاط لتنفيذ أعمال ربط كوبري متحف الحضارة بمحور ياسر رزق.

وكشفت المرور عن إجراء التحويلات على النحو التالي:

-القادم من أسفل الطريق الدائري، تجاه شارع الفسطاط استكمال السير أعلى كوبري التونسي فالدوران والعودة من أسفل كوبري الأباجية فمطلع كوبرى الحضارة تجاه شارع الفسطاط، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 ولمدة شهر.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.