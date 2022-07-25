تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري كارفور أعلى «الدائري».. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائري، مما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلي لنفق كارفور بالاتجاهين مع تحويل حركة المرور يمينًا تجاه محور حسب الله الكفراوي فمناطق الطريق الدائري.

وتكون مدة تنفيذ أعمال الغلق الكلي 7 أيام، إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022.

من جانبها، تُعين قوم الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.