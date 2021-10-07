تحويلات مرورية لتطوير محور الشهيد في القاهرة.. تعرف عليها

ويستلزم ذلك الغلق الكلي لمحور الشهيد أسفل كوبري الواحة للاتجاه القادم من ميدان محمد زكي تجاه مستشفى الشرطة.

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال تطوير محور الشهيد ومن ضمنها إجراء أعمال التوسعة لكوبرى الواحة أعلى محور الشهيد.

ويستلزم ذلك الغلق الكلي لمحور الشهيد أسفل كوبري الواحة للاتجاه القادم من ميدان محمد زكي تجاه مستشفى الشرطة، لرفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبرى.

وتجرى التحويلات المرورية يمينًا مطلع كوبري الواحة تجاه محور محمد على فهمى فتجاوز جزيرة المنتصف والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على مرحلتين على النحو التالي:

المرحلة الأولى: من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 8 الجاري، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد 10 الجاري.

المرحلة الثانية: من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 13 الجاري، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد 17 الجاري.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.