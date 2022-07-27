تحويلات مرورية لاستكمال مشروع «المونوريل» في مدينة نصر

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات مشروع المونوريل بالقاهرة.

ويستلزم الغلق الكلي لامتداد شارع حسن المأمون بالوصلة من محور المشير، وحتى كوبرى الوفاء والأمل، بالاتجاه القادم من محور المشير تجاه شينزو آبي مع تحويل حركة المرور للقادم من محور المشير طنطاوى إستكمال السير تجاه محور أبو زيد خضر، فيمينًا تجاه محور شينزو آبى بمناطق مدينة نصر.

وتكون مدة تنفيذ الأعمال (ثلاث ليالي ليلاً فقط)، بدايةً من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا اليوم التالي، بداية من الساعة 10 مساءً الثلاثاء الموافق 26/7/2022.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.