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تحويلات مرورية لاستكمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري.. تعرف عليها

لتوسعة الطريق الدائري.
أماني عوض 1:05 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 1:05 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري، وتوسعة وتطوير الطريق الدائري بمنطقة البساتين بالقاهرة.

ويستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من مناطق أعلى الأتوستراد ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل، تحويل الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي، على أن تكون فترة الأعمال 30 يومًا، وعلى مدار اليوم بالكامل.

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-القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة، إتخاذ المنزل المؤدي إلى طريق الكورنيش مع غلق مطلع أثر النبي المتجه أعلى الطريق الدائري في نفس الاتجاه، على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3/12/ 2021 من الساعة 12.05 صباحًا، وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا وعلى مدار 15 يومًا.

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من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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