تحويلات مرورية لاستكمال توسعة كوبري 15 مايو.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

ويستلزم غلق كلي بميدان سفينكس تحديدًا الاتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابي، لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، وذلك لمدة شهر بداية من الساعة 1 صباحًا، يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 10/12/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية الآتية:

حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية، وترغب باستكمال السير إتجاه شارع أحمد عرابى تقوم باستكمال السير بشارع 26 يوليو، بالطريق السطحي لكوبري 15 مايو، باتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري 15 مايو، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو، وصولاً حتى شارع أحمد عرابي.

حركة المركبات القادمة من شارع النيل، وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل اتجاه ميدان الجلاء، تقوم بالسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحي لكوبري 15 مايو، باتجاه فتحة الدوران “المستحدثة” الكائنة أسفر كوبري 15 مايو.

واستكمال الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو، وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.