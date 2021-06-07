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تحويلات مرورية لاستكمال تطوير الطريق الدائري لمدة شهر.. تعرف عليها

ووضع الخدمات المرورية لتسيير حركة الطرق.
أماني عوض 1:08 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21 1:08 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائري.

ويستلزم ذلك تنفيذ بعض الإجراءات على النحو التالي:

الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي، ويرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبري الحضارات فمناطق الكورنيش.

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استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسيعة، الاستبقاء على عرض 10 أمتار بكل إتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولي.

ويبدأ تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2021، ولمدة شهر.

من جانبها، تعُين الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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