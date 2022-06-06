تحويلات مرورية لاستكمال «المونوريل» بمحور المشير.. تعرف عليها

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية جديدة بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بمحور المشير بمحافظة القاهرة، وتضع الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور.

ويستلزم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور إتجاه محور أبو زيد خضر إتجاه أعلى الشهيد فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط)، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 الجارى.

-توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 متر إضافية مع الإستبقاء على حركة المرور الطولي، بعرض 10 متر فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.

-توسعة الأسوار من كوبرى المشاه وحتى مطلع كوبرى التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 متر إضافية مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى، بعرض 18 متر فى مدة زمنية (7 ليالى ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.