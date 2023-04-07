تحويلات مرورية لاستكمال القطار الكهربائي السريع بالتقاطع مع «الأوتوستراد».. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد ، لتنفيذ أعمال الخوازيق والقواعد الخرسانية لمسار القطار بواقع 3 قواعد خرسانية.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداءًا من يوم الجمعة الموافق 7/4/2023، ولمدة 9 أيام، وذلك على النحو التالي:

حركة المركبات المتجهة لمناطق التبين تسلك يمينًا الطريق المستحدث “طريق ترابي مستحدث موازي لمحور الأوتوستراد”، تحديدًا فيما قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة 150م تقريبًا، فيسارًا اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

حركة المركبات المتجهة لمناطق المعادي، تسلك الطريق المستحدث “طريق ترابي مستحدث موازي لمحور الأوتوستراد”، فيمينًا اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.