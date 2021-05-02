تحويلات مرورية لاستكمال أعمال كوبري مشاة بمحور الفردوس.. تعرف عليها

اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم.

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بإنشاء كوبرى لعبور المشاة بمحور الفردوس المستحدث فيما بعد مساكن عزبة مبارك بمنطقة منشأة ناصر، اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم.

وتنفذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-غلق مطلع محور الفردوس المستحدث بمحور المشير الغربى “أبو زيد خضر” فى الإتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بعدم الدخول يمينًا اتجاه محور الفردوس المستحدث.

-غلق مطلع كوبرى الدويقة من ميدان قنصوة، مع تحويل حركة المركبات اتجاه شارع بن أحمد إينال إتجاه محور الأوتوستراد.

-غلق مطلع الفردوس المستحدث من طريق الأوتوستراد فى القادم من مناطق الملك خالد.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.