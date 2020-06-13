تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط «محور التجنيد».. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة للمرور -اليوم السبت- إجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 “محور التجنيد” مع محور شبرا بنها الحر.

واتخذت المرور الإجراءات اللازمة مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال، وذلك لتفادي ثمة كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويل، تنسيقًا وإدارة مرور القليوبية.

وستبدأ الأعمال والتحويلة المرورية اعتبارًا من الساعة 6 صباح الأحد الموافق 14/6/2020، وحتى يوم 30/6/2020.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال ربط كوبري محور مصر الجديدة 3 “محور التجنيد” مع محور شبرا بنها الحر، والبدء في تنفيذ مطلع جديد لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى في الإتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعي “ما قبل المطلع الحالي بحوالى 500 متر، وبديلاً عنه.

ويستلزم ذلك غلق المطلع الحالي لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائري في الإتجاه القادم من نفق السلام، إتجاه الطريق الزراعي.

وتحويل حركة المركبات الراغبة في استخدام محور شبرا بنها الحر، إتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية “منزل أم بيومي الجديد”، الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر “الجاري غلقه”، والسير يمينًا بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريبًا ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر، إتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حاليًا.