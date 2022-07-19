تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو.

وأوضح المرور أنه تم إعادة فتح الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان، مع استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان في إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث، الذي تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كيلو متر تقريبًا ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.