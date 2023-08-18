تحويلات مرورية لإزالة كوبري مشاه الدمرداش بشارع رمسيس.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبري مشاه الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس، مما يستلزم الغلق لشارع رمسيس على تنفذ الأعمال صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023، ابتداءً من الساعة الـ12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

وتجرى تحويلات مرورية على النحو التالي:

-غلق مسطحي كوبري أحمد سعيد وتحويل حركة المرور إلى شارع أحمد سعيد، اتجاه لطفي السيد ونفق أبو حشيش.

-غلق شارع رمسيس عند تقاطعه مع مسجد القبة الفداوية مع تحويل حركة المرور يمينًا، شارع القبة الفداوية فمناطق العباسية مع غلق شارع أحمد نجيب من شارع القبة الفداوية.

-غلق مطلع كوبري أحمد سعيد مع تحويل حركة المرور يمينًا، مسطح كوبري أحمد سعيد.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.