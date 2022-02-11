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تحويلات مرورية لأعمال بمحطة مترو الطالبية بشارع الهرم.. تعرف عليها

في محافظة الجيزة.
أماني عوض 12:20 ص, السبت, 12 فبراير 22 12:20 ص, السبت, 12 فبراير 22

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قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم، حتى شارع عزيز المصرى في الاتجاه القادم من المنطقة الآثرية إتجاه ميدان الجيزة.

ويستلزم تنفيذ ذلك غلق كلي بشارع الأهرام في الاتجاه المُشار إليه تحديدًا من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري “المنطقة المواجهة لفندق أوروبا”، ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 حتى إنتهاء الأعمال.

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وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

استكمال السير بمحور أنور السادات “ترسا سابقًا” اتجاه كوبرى عثمان محرم، وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم “السير أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث” الطريق السطحي.

السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران، واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام.

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من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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