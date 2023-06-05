تحويلات مرورية في مدينة نصر.. تعرف على الطرق البديلة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية في تقاطعي شارعي محمد مقلد وحسن مأمون في مناطق مدينة نصر، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم، وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحي بمناطق الهضبة العليا، الهضة الوسطى، وتنفيذ بعض الأعمال بتقاطعي شارعي محمد مقلد وحسن مأمون، مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل.

ويستلزم إجراء الغلق الكلي لشارع محمد مقلد في الوصلة من شارع هشام لبيب، وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس، وتحويل حركة المركبات على النحو التالي:

الاتجاه القادم من شارع محمد مقلد اتجاه محور مصطفى النحاس، يسلك يسارًا شارع هشام لبيب فيمينًا شارع شريف الرساوي، اتجاه محور مصطفى النحاس، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 13 يومًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.