تحويلات مرورية في محور 26 يوليو.. تعرف على المواعيد والبدائل

قررت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وتنفذ أعمال رفع الكمر الخرساني لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو “بنفس موقع نفق الأمن المركزى الذي تم هدمه”، وذلك أعلى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، بإجمالي 12 كمرة.

ويستلزم غلق عرضي لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو، المؤدي إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في اتجاه محطة الرسوم.

والقادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي)، ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، أو استخدام محور أحمد عرابي.

وذلك على أن تكون أعمال رفع الكمر الخرساني على النحو التالي:

رفع 6 كمرة خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، وحتى الساعة 12 ظهرًا ذات اليوم.

رفع 6 كمرة خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022، وحتى الساعة 12 ظهرًا ذات اليوم.

وإضافة الأيام من يوم الإثنين الموافق 3/10/2022 إلى الأربعاء الموافق 5/10/2022، لتنفيذ أعمال الغلق العرض لمحور 26 يوليو بذات التحويلات الموضحة من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 5 صباحًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.