تحويلات مرورية في شارع رمسيس.. تعرف عليها

قررت العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الجزء المعدني (الباكية المعدنية)، والخاصة بكوبري المشاه المستحدث من أمام مدرسة العائلة المقدسة بشارع رمسيس، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 30/12/2022، على أن تكون فترة الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا نفس اليوم لمدة زمنية 4 ساعات، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من أسفل كوبري غمرة تستكمل السير، إتجاه مطلع باغوص من شارع رمسيس إتجاه مناطق الشرابية، واستكمال السير اتجاه مناطق رمسيس.

حركة المركبات القادمة من ميدان رمسيس يتم التوجه يمينًا إتجاه شارع كمال صدقي، ثم التوجه يسارًا شارع الظاهر فيسارًا شارع وقف الخربوطلي، اتجاه شارع رمسيس مرة أخرى.

حركة المركبات القادمة من أعلى كوبري أكتوبر اتجاه شارع رمسيس، تستكمل السير أعلى كوبرى 6 أكتوبر اتجاه منزل جعفر إتجاه أسفل غمرة.

حركة المركبات القادمة من محور روكسي رمسيس، تتوجه يسارًا إتجاه شارع لطفى السيد عبر مخرج أعلى نفق أبو حشيش.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.