تحويلات مرورية في شارع حسن المأمون لتنفيذ «المونوريل».. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بمحافظة القاهرة، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون لمسافة 200 متر تقريبًا، بالاتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل تجاه شارع حسن الشريف.

وتجرى التحويلات للقادم من محور شينزو آبي تجاه شارع حسن المأمون، مسطح كوبري سبيل المؤمنين من منزل الكوبري حتى شارع الورش.

وغلق مطلع كوبري سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل، تجاه شارع حسن المأمون.

وتنفذ تلك الأعمال لمدة 4 ليالي ليلاً فقط، اعتبارًا من الساعة 12,00 صباح يوم الأربعاء الموافق 27/12/2023 وحتى الساعة 6,00 صباحًا بذات اليوم، وإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

المرحلة القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك مسطح كوبري سبيل المؤمنين تجاه محور شينزو أبي، فيمينًا محور شينزو أبى فالدورن والعودة بمحور شينزو أبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك يميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون .

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.