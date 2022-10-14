تحويلات مرورية في المحور المركزي بأكتوبر لإنشاء محطة مونوريل «الحصري».. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل لمحطة «الحصري» بميدان ماجدة في المحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر ، ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

ويستلزم غلق كلي لميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديدًا المتجه من ميدان ماجدة إلى ميدان سيتى سكيب، والاتجاه القادم من ميدان سيتي سكيب إلى ميدان ماجدة، وذلك لمدة 12 شهرًا ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، حتى يوم الأحد الموافق 15/10/2023 لتنفيذ الأعمال الإنشائية المشار إليها.

وتجرى المرور بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-المركبات القادمة من نادى 6 أكتوبر وإمتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير إتجاه ميدان سيتى سكيب تسلك المسار الآتي: الدخول يمينًا بشارع التحرير “قبل موقع الغلق مباشرةً”، ثم استكمال السير بشارع التحرير وصولاً حتى ميدان 17، ثم الدوران اتجاه اليسار بميدان 17 باتجاه شارع (17)، وصولًا حتى المحور المركزي الموازي بعد تجاوز منطقة الأعمال، ثم الدخول يمينًا إتجاه ميدان سيتي سكيب.

-المركبات القادمة من ميدان سيتى سكيب وترغب بالسير اتجاه ميدان الحصرى تسلك المسار الآتي:

الدخول يمينًا بشارع كمبوند السرايا “قبل موقع الغلق بمسافة 150 متر”، ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم استكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصري.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.