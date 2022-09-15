تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ محور الخمسين في زهراء المعادي.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة وضع الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة، مما يستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق القاهرة – العين السخنة، ضمن أعمال ازدواج وتوسعة النفق.

تبدأ الأعمال من الساعة 8 صباحًا يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 4 أشهر، ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من العين السخنة تجاه القاهرة، تحويل حركة المركبات يمينًا للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة – العين السخنة اتجاه القاهرة (كوبري محمد فوزي).

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.