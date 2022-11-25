تحويلات مرورية جديدة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع “مونوريل العاصمة الإدارية”، بالمنطقة بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل بامتداد حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 48 ساعة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/ 11 /2022، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-الاتجاه القادم من محور أحمد الزمر إمتداد حسن المأمون يسلك يميناً فيما بعد محطة وقود وطنية، “طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل بطول (60) متر تقريبًا فيسارًا، إتجاه إمتداد حسن المأمون مرة أخرى إتجاه محور الوفاء والأمل واستكمال سير المركبات.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.