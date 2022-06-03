تحويلات مرورية جديدة لاستكمال «المونوريل» في القاهرة.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع “المونوريل”، ما يتطلب الغلق الكلي لشارع على أمين بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر، وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور، إتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف داخل منطقة الأعمال.

وتنفذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3/6/2022، لمدة زمنية 30 يومًا ليلاً ونهارًا.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.