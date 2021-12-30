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تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام.. تعرف عليها

لأعمال إنشاء محطة مترو الخط الرابع.
أماني عوض 4:36 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 4:36 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، لاستكمال أعمال محطة “الأهرامات” بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام في محافظة الجيزة.

ويستلزم الأمر غلق كلي للموقع ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31/12/2021 حتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

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حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يساراً إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة- ثم السير يمينًا بشارع الشمس وصولًا حتى طريق المنصورية إتجاه شوارع “الهرم، فيصل، ترسا”.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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