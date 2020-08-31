تحويلات مرورية بمناسبة تطوير ميدان الفردوس بالعباسية.. تعرف عليها

اتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراءاتها لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس في العباسية، والأعمال الخاصة بالكوبري المستحدث بالمنطقة، من إجراء تحويلات مرورية لمدة 3 أيام، وتعيين الخدمات لمنع الكثافات.

ويتطلب تنفيذ أعمال الإصلاحات الغلق الكلي لنفق الفردوس، ومسطح كوبري الفردوس للقادم من مناطق العباسية، تجاه مناطق أحمد سعيد، مع الاستبقاء على حركة المرور بكوبري الفردوس بالاتجاهين.

وتجرى تحويلات مرورية على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من الساعة 12,00 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31/8/2020، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس، وشارع المساحة الجيولوجية، والمستشفى اليوناني، فيسارًا تجاه مناطق أحمد سعيد.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.