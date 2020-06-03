تحويلات مرورية بمحور 29 يوليو أعلى المنصورية لأعمال إصلاحات (صور)

أجرت الإدارة العامة للمرور – اليوم الأربعاء- تحويلات مرورية على محور 26 يوليو أعلى المنصورية، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاحات التى تقوم بها شركة المقاولون العرب لمسافة 500 متر في الاتجاهين.

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لتسيير حركة الطريق.

وحولت حركة المرور إلى الاتجاه الآخر، مع إجراء تحويلة أخرى في الاتجاهين.

وناشدت الإدارة قائدي السيارات، بالالتزام بتعلميات رجال المرور حرصًا على سلامتهم.

في سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3944 مخالفة مرورية متنوعة.

وسجلت 880 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 189 مخالفات السير بدون تراخيص “قيادة وتسيير”، 20 دراجة نارية، 23 مخالفة موقف عشوائي، 17 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.