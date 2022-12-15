تحويلات مرورية بمحور لطفية النادي وشارع الصاعقة ومنزل كوبري الجنزوري.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال المرافق لعدد من المنشآت المطلة على محور لطفية النادي وشارع الصاعقة.

وتنفذ أعمال الحفر المشكوف، وذلك على النحو التالي:

القطع العرضي لمحور لطفية النادى بمنتصف الوصلة بين شارع الصاعقة والميدان رقم (1) المطل على شارع الهيئة العربية للتصنيع، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة في مدة زمنية (سبعة أيام) ليلاً ونهاراً، اعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الخميس الموافق 15/12/2022.

القطع العرضي لشارع الصاعقة بعرض 3 حارات مرورية (عقب تقاطعه مع محور لطيفة النادى بمسافة 50 متر)، بجوار الرصيف الأيمن للقادم من طريق السويس إتجاه محور المليون شجرة دون تنفيذ أعمال الغلق الكلي لنهر الطريق في مدة زمنية (18 ساعة)، ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الخميس الموافق 15/12/2022، وحتى الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة الموافق 16/12/2022.

ويستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية، ولذلك على النحو التالي:

القادم من الطريق الدائرى تجاه شارع الصاعقة يسلك يساراً شارع الهيئة العربية للتصنيع من الميدان رقم (1) فيميناً مسطح كوبرى الجيش فيميناً شارع الصاعقة.

القادم من شارع الصاعقة إتجاه الطريق الدائرى يسلك محور لطفية النادى (الإستبقاء على نصف الإتجاه طوال فترة الأعمال) .

وتُعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح عطل طارئ فى خط مياه بطريق النصر، ووجود تسريب مياه بمنزل كوبرى كمال الجنزورى عن طريق القطع العرضى لعدد 3 مواقع على النحو التالي:

القطع العرضى لشارع أحمد فخرى عند تقاطعه مع طريق النصر أسفل كوبرى كمال الجنزوري في المتجه إلى شارع عمر بن الخطاب، في مدة زمنية (ليلة واحدة) ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 15/12/2022 وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم .

القطع العرضى لمحور النصر للمتجه إلى شارع حسن المأمون، ما بعد منزل كوبرى كمال الجنزورى تجاه شارع حسن المأمون بمسافة 150 متر فى مدة زمنية (ليلة واحدة) ليلاً فقط، بداية من الساعة 1 صباحاً بعد منتصف اليل يوم الجمعة الموافق 16/12/2022 وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم .

القطع العرضى بمحور النصر عند تقاطعه مع شارع حسن المأمون فى مدة زمنية (ليلة واحدة) ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحاً بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق 17/12/2022، وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

على أن يتم تنفيذ الأعمال (ثلاثة ليالى) ليلاً فقط من الساعة 1 صباحاً وحتى 6 صباحاً من نفس اليوم فقط، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين 15،16،17/12/2022 فقط على أن يتم إعادة الوضع لأصله فى تمام الساعة 6 صباحاً، عقب الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وبصفة يومية.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.