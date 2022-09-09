تحويلات مرورية بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة لتنفيذ «المونوريل»

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال أعمدة مسار المونوريل ورفع الكمرات أعلى جسم نفق اللواء باقي زكي، بمحور التسعين الجنوبي في القاهرة الجديدة.

ويستلزم الغلق الكلي للنفق على أن يكون مدة تنفيذ الأعمال 48 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12صباحًا بعد منتصف الليل، يوم السبت الموافق 10/9/2022.

وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من كوبري التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي فالدوران، والعودة من المأوى الدورانى أمام مجمع البنوك فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي.

-القادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا محور جمال عبدالناصر (مسطح كوبرى عمر سليمان) فالدوران والعودة من المأوى الدوراني، ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

-القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم فيمينًا شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل، ومناطق القاهرة الجديدة.

-القادم من الطريق الدائرى استكمال السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف محور جمال عبدالناصر فالدوران، والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.