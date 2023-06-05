تحويلات مرورية بمحور أحمد الزمر في القاهرة.. تعرف عليها

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية في تقاطع شارع عماد عبد العزيز مع محور أحمد الزمر في محافظة القاهرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحي بمناطق الهضبة العليا، الهضبة الوسطى، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023، ولمدة 10 أيام.

وتنفذ بعض أعمال غرفة دفع نفقي “استقبال” بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز في الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر، داخل شارع عماد عبد العزيز إتجاه شارع زكريا عثمان، ما يستلزم إجراء الغلق الكلي للوصلة المشار إليها وتحويل حركة المركبات على النحو التالي:

-القادم من محور أحمد الزمر إتجاه شارع عماد عبد العزيز، الاستكمال فيمينًا شارع نجاتي سراج فيمينًا شارع زكريا عثمان، حتى اتجاه شارع حسن الشريف.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.