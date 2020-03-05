تحويلات مرورية بكوبري العاشر من رمضان لأعمال إصلاحات لمدة 16 ساعة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئي لكوبري العاشر من رمضان نظرًا لإجراء بعض الإصلاحات في أرضية “الأيبوكسي”، وذلك لمدة 16 ساعة، تبدأ في الساعات الأولى لصباح الجمعة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنها ستجري تحويلات مرورية بكوبري العاشر من رمضان وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور.

وسيتم الغلق الجزئي (نصف الاتجاه) القادم من مجرى العيون، تجاه مناطق كورنيش النيل لمدة ليلة واحدة فقط، لمسافة 50 مترًا.

وتبدأ مواعيد الغلق الجزئي من الساعة 12 ليل الخميس الموافق 5/3/2020، حتى الساعة 4 مساء يوم الجمعة 6/3/2020.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت في وقت سابق، عدة نصائح لقائدي المركبات، تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور، للحد من حوادث الطرق، وتمثلت في الآتي:

1- يجب مراعاة السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارات نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ، والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق في أي اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعًا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من “40 – 50 مترًا” بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية على الطرق أثناء القيادة11- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.